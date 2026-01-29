Phoenix Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Phoenix Mills hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,71 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,41 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,21 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at