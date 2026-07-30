Phoenix Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Phoenix Mills hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,30 INR. Im Vorjahresviertel hatte Phoenix Mills 6,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 10,75 Milliarden INR gegenüber 9,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at