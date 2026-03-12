Phoenix New Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Phoenix New Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,4 Millionen USD ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 106,50 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 97,78 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at