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12.11.2026 06:31:28
Phoenix New Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Phoenix New Media äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phoenix New Media in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,3 Millionen USD im Vergleich zu 28,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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