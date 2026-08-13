Phoenix New Media präsentierte Quartalsergebnisse

Phoenix New Media hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Phoenix New Media einen Gewinn von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at