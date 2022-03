Phoenix New Media vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Phoenix New Media stellte am 15.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,490 CNY. Ein Jahr zuvor waren 6,25 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,05 Prozent auf 302,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Phoenix New Media 360,8 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,830 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,74 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,20 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,03 Milliarden CNY.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,580 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,21 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at