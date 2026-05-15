Phoenix New Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phoenix New Media hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Phoenix New Media in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,3 Millionen USD im Vergleich zu 21,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at