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27.11.2026 06:31:29
Phoenix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Phoenix äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 2,06 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phoenix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 ILS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Phoenix im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phoenix 9,21 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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