PHOENIX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PHOENIX hat am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,87 KRW gegenüber 14,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 58,83 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 370,96 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 19,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 236,05 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte PHOENIX 184,90 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at