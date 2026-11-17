PHOENIX hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 158,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PHOENIX mit einem Umsatz von insgesamt 63,95 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at