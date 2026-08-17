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17.08.2026 06:31:29
Phoenix Township: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Phoenix Township hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite hat Phoenix Township im vergangenen Quartal 67,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phoenix Township 61,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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