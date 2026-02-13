Phoenix Township: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Phoenix Township hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,38 Prozent auf 92,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at