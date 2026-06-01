Phoenix Township zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phoenix Township hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,55 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Phoenix Township im vergangenen Quartal 100,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phoenix Township 87,0 Millionen INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 34,49 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 285,91 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 317,39 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at