Phoenix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Phoenix ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Phoenix die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,22 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,89 ILS je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,21 Milliarden ILS umgesetzt, gegenüber 7,67 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at