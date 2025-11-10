PHOENIX: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PHOENIX ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PHOENIX die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 157,49 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -13,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PHOENIX 69,89 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at