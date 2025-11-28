Phoenix: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Phoenix hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,20 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Phoenix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,21 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 7,67 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at