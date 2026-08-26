Phoenix: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Phoenix hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,81 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Phoenix mit einem Umsatz von insgesamt 11,22 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,05 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 11,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at