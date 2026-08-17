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17.08.2026 06:31:29
PhoenixBio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PhoenixBio lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -22,38 JPY. Ein Jahr zuvor waren 4,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 259,0 Millionen JPY, gegenüber 400,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,30 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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