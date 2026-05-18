PhoenixBio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PhoenixBio lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,87 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -73,700 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,35 Prozent auf 364,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 398,1 Millionen JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 30,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -110,990 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat PhoenixBio im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at