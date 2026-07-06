MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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07.07.2026 01:08:51
Phone contract comparisons 'amounted to mis-selling' student loans, MPs say
A new report says students were not well-enough informed that their loan terms could change retrospectively.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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