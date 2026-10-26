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26.10.2026 06:31:29
Phosagro: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Phosagro präsentierte in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phosagro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,01 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,78 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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