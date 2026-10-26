Phosagro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Phosagro hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 98,00 RUB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 156,00 RUB erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,01 Prozent auf 164,67 Milliarden RUB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,18 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at