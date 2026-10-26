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26.10.2026 06:31:29
Phosagro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Phosagro hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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