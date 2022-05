Photocure AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Photocure AS hat am 11.05.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,820 NOK. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 81,6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,2 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at