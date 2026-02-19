Photocure AS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Photocure AS hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,54 Prozent auf 136,7 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,060 NOK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 525,39 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 532,58 Millionen NOK ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,280 NOK ausgegangen, während der Umsatz auf 531,21 Millionen NOK prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at