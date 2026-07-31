Photocure AS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Photocure AS lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Photocure AS ein Ergebnis je Aktie von 0,180 NOK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Photocure AS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 135,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at