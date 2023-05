Photocure AS präsentierte Quartalsergebnisse

Photocure AS stellte am 10.05.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,430 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,820 NOK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,20 Prozent auf 106,2 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at