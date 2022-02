Photocure AS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Photocure AS hat am 23.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,511 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,250 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Photocure AS 94,8 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97,9 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,870 NOK gegenüber -0,410 NOK im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 360,77 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 256,00 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,583 NOK und einem Umsatz von 353,85 Millionen NOK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at