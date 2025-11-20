|
Photon Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Photon Energy lud am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,08 CZK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Photon Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,250 CZK vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 577,4 Millionen CZK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Photon Energy einen Umsatz von 557,8 Millionen CZK eingefahren.
