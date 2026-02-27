27.02.2026 06:31:29

Photon Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Photon Energy präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,18 CZK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,750 CZK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 433,7 Millionen CZK in den Büchern – ein Minus von 30,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Photon Energy 627,2 Millionen CZK erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,150 CZK beziffert. Im Vorjahr waren -5,550 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,56 Prozent auf 2,17 Milliarden CZK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,21 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

