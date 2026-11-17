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17.11.2026 06:31:28
Photoquip India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Photoquip India lud am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,57 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 36,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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