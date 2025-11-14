Photoquip India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Photoquip India gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,640 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Photoquip India in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 51,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at