Photosynth stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Photosynth veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Photosynth im vergangenen Quartal 841,2 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Photosynth 750,1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at