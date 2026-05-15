Photosynth stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Photosynth hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,55 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,02 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Photosynth 822,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at