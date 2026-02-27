Photronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Photronics lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Photronics 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 225,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Photronics 212,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at