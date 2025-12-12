Photronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Photronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Photronics 0,540 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 215,8 Millionen USD, gegenüber 222,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,08 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 849,29 Millionen USD, gegenüber 866,95 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at