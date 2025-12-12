|
12.12.2025 06:31:28
Photronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Photronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Photronics 0,540 USD je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 215,8 Millionen USD, gegenüber 222,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,08 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 849,29 Millionen USD, gegenüber 866,95 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,04 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!