Photronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Photronics gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Photronics einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,1 Millionen USD – ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Photronics 210,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at