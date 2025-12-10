Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

10.12.2025 19:11:07

Photronics Shares Surge 41% On Strong Q4 Earnings Growth

(RTTNews) - Photronics, Inc. (PLAB) jumped 40.91 percent to $36.20, gaining $10.51 on Wednesday, after reporting sharply higher fourth-quarter earnings compared to last year. The company posted profit of $61.80 million, or $1.07 per share, up from $33.86 million, or $0.54 per share, a year ago. On an adjusted basis, earnings were $34.55 million, or $0.60 per share. Revenue declined 3.1 percent to $215.77 million from $222.62 million.

PLAB is trading at $35.44 after opening at $32.17, with the stock moving between $31.75 and $38.15 so far today on the Nasdaq. Volume has surged to 11,540,616 shares, well above the average of 780,806.

The stock's 52-week range is $16.46 to $38.15, with today's rally pushing it to a new yearly high.

