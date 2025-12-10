Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|
10.12.2025 19:11:07
Photronics Shares Surge 41% On Strong Q4 Earnings Growth
(RTTNews) - Photronics, Inc. (PLAB) jumped 40.91 percent to $36.20, gaining $10.51 on Wednesday, after reporting sharply higher fourth-quarter earnings compared to last year. The company posted profit of $61.80 million, or $1.07 per share, up from $33.86 million, or $0.54 per share, a year ago. On an adjusted basis, earnings were $34.55 million, or $0.60 per share. Revenue declined 3.1 percent to $215.77 million from $222.62 million.
PLAB is trading at $35.44 after opening at $32.17, with the stock moving between $31.75 and $38.15 so far today on the Nasdaq. Volume has surged to 11,540,616 shares, well above the average of 780,806.
The stock's 52-week range is $16.46 to $38.15, with today's rally pushing it to a new yearly high.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!