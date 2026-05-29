Photronics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Photronics hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Photronics 0,150 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 209,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at