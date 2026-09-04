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04.09.2026 06:31:29
Phreesia: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Phreesia hat am 02.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Phreesia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 117,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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