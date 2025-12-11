Phreesia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Phreesia lud am 08.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Phreesia im vergangenen Quartal 120,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phreesia 106,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at