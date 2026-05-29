Phreesia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phreesia ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Phreesia die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Phreesia -0,070 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 130,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at