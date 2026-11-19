Phunware hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Phunware im vergangenen Quartal 0,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phunware 0,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at