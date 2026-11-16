Phunware Aktie
WKN DE: A2PBXB / ISIN: US71948P1003
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16.11.2026 14:37:21
Phunware, Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Phunware, Inc. (PHUN) revealed Loss for its third quarter of -$7.08 million
The company's earnings totaled -$7.08 million, or -$0.34 per share. This compares with -$2.41 million, or -$0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.3% to $0.483 million from $0.446 million last year.
Phunware, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.08 Mln. vs. -$2.41 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.12 last year. -Revenue: $0.483 Mln vs. $0.446 Mln last year.
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