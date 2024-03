Phunware: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Phunware präsentierte in der am 13.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,620 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,500 USD je Aktie erzielt worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 14,875 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 13,12 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at