Phunware vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Phunware lud am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,570 USD. Im Vorjahr hatten -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 20,06 Prozent auf 3,19 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,55 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at