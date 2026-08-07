PHX Energy Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PHX Energy Services hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 CAD. Im Vorjahresviertel hatte PHX Energy Services 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PHX Energy Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,9 Millionen CAD im Vergleich zu 167,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at