PHX Energy Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PHX Energy Services hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,23 CAD. Im letzten Jahr hatte PHX Energy Services einen Gewinn von 0,190 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at