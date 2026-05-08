PHX Energy Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PHX Energy Services hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PHX Energy Services ein EPS von 0,440 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 183,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 193,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at