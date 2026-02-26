PHX Energy Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PHX Energy Services hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PHX Energy Services ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PHX Energy Services 183,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,21 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 709,60 Millionen CAD, während im Vorjahr 659,66 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

